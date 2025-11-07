The Times’tan Röportaj Skandalı: Şarap Üreticisini Eski Belediye Başkanı Sandılar

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’yla yapıldığını iddia ettiği röportajın sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla büyük bir güven krizine sürüklendi. Gazete, “yanlış kişiye ulaştık” diyerek okurlarından özür diledi.

Son Güncelleme:
The Times’tan Röportaj Skandalı: Şarap Üreticisini Eski Belediye Başkanı Sandılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere merkezli The Times gazetesi, eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’yla yapıldığını iddia ettiği bir söyleşiyi yayımladıktan sonra büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı. Yayınlanan röportajın tamamen sahte olduğu ortaya çıktı.

Haberde, Bill de Blasio’nun New York belediye başkanlığına aday olan Zohran Mamdani’nin politikalarını sert bir dille eleştirdiği ileri sürülüyordu. Ancak daha sonra görüşmenin, siyasetçi Blasio’yla değil, aynı ismi taşıyan New York’lu bir şarap üreticisiyle yapıldığı anlaşıldı.

Gazetenin açıklamasına göre röportaj e-posta üzerinden yapılmıştı. Muhabirin, görüştüğü kişinin kimliğini doğrulamadan haberi hazırladığı belirtildi. Röportajda geçen “Mamdani’nin ekonomik planları matematiksel olarak tutarsız” ifadesi, kısa sürede gündem oldu.

The Times’tan Röportaj Skandalı: Şarap Üreticisini Eski Belediye Başkanı Sandılar - Resim : 1
Eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio

GERÇEK BLASİO’DAN TEPKİ

The Guardian’ın aktardığına göre, gerçek Bill de Blasio sosyal medyada yaptığı açıklamada, söz konusu söyleşinin kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. “Benim adıma uydurulmuş bir görüşme yayımlandı” diyen Blasio, durumun tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

Bu açıklamanın ardından The Times haberi geri çekti ve okurlarından özür diledi. Gazete, “Yanlış bir kişiye ulaştık ve doğrulama sürecinde hata yaptık” ifadelerini kullandı.

Zafer Konuşmasında 'Sesi Aç' Diye Seslenmişti: Trump'tan Zohran Mamdani'ye Tehdit Gibi SözlerZafer Konuşmasında 'Sesi Aç' Diye Seslenmişti: Trump'tan Zohran Mamdani'ye Tehdit Gibi SözlerDünya
Sandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı SeçildiSandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı SeçildiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
ABD'de Kriz Büyüyor! Ülke Genelinde Yüzlerce Uçuş İptal Ülke Genelinde Yüzlerce Uçuş İptal
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var
Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon! 11 kişi Gözaltında, Milyonluk Servete El Konuldu Ozan Elektronik Para'da Yeni Operasyon