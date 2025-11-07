The Times’tan Röportaj Skandalı: Şarap Üreticisini Eski Belediye Başkanı Sandılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere merkezli The Times gazetesi, eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’yla yapıldığını iddia ettiği bir söyleşiyi yayımladıktan sonra büyük bir skandalla karşı karşıya kaldı. Yayınlanan röportajın tamamen sahte olduğu ortaya çıktı.

Haberde, Bill de Blasio’nun New York belediye başkanlığına aday olan Zohran Mamdani’nin politikalarını sert bir dille eleştirdiği ileri sürülüyordu. Ancak daha sonra görüşmenin, siyasetçi Blasio’yla değil, aynı ismi taşıyan New York’lu bir şarap üreticisiyle yapıldığı anlaşıldı.

Gazetenin açıklamasına göre röportaj e-posta üzerinden yapılmıştı. Muhabirin, görüştüğü kişinin kimliğini doğrulamadan haberi hazırladığı belirtildi. Röportajda geçen “Mamdani’nin ekonomik planları matematiksel olarak tutarsız” ifadesi, kısa sürede gündem oldu.

Eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio

GERÇEK BLASİO’DAN TEPKİ

The Guardian’ın aktardığına göre, gerçek Bill de Blasio sosyal medyada yaptığı açıklamada, söz konusu söyleşinin kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. “Benim adıma uydurulmuş bir görüşme yayımlandı” diyen Blasio, durumun tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.

Bu açıklamanın ardından The Times haberi geri çekti ve okurlarından özür diledi. Gazete, “Yanlış bir kişiye ulaştık ve doğrulama sürecinde hata yaptık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi