The Odyssey Galasında 3 Bin Yıllık Tarihi Eseri Küpe Olarak Takan Zendaya'ya 'Kültürel Miras' Tepkisi

Zendaya’nın The Odyssey tanıtımında taktığı yaklaşık 2 bin 700 yıllık antik İran küpeleri tartışma yarattı. Uzmanlar, yağmalanmış kültürel mirasın kırmızı halıda aksesuar olarak kullanılmasını etik bulmadı.

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The Odyssey Galasında 3 Bin Yıllık Tarihi Eseri Küpe Olarak Takan Zendaya'ya 'Kültürel Miras' Tepkisi
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Christopher Nolan’ın yeni filmi The Odysseynin Londra’daki tanıtımında oyuncu Zendaya’nın tercih ettiği küpeler, bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 2 bin 700 yıllık olduğu belirtilen antik İran kökenli küpeler, arkeologlar ve sanat tarihçilerinin tepkisini çekti.

ANTİK ESERLER KIRMIZI HALIDA

Filmde tanrıça Athena karakterini canlandıran Zendaya’nın taktığı altın küpelerin, MÖ 700 yılına tarihlenen ve İran’ın kuzeybatısındaki Ziwiye Hazinesi’ne ait parçalardan üretildiği öne sürüldü. Uzmanlar, bu tür kültürel mirasların moda unsuru olarak kullanılmasını etik bulmadıklarını dile getirdi.

'KÜLTÜREL MİRAS ARAÇSALLAŞTIRILIYOR'

The Odyssey Galasında 3 Bin Yıllık Tarihi Eseri Küpe Olarak Takan Zendaya'ya 'Kültürel Miras' Tepkisi - Resim : 1

Eleştirilerde, söz konusu eserlerin tarihi ve manevi değerine dikkat çekildi. Sanat tarihçileri, bu tür objelerin estetik bir aksesuar olarak sunulmasının, kültürel mirasın anlamını gölgede bıraktığını savundu.

YAĞMALANMIŞ HAZİNE DETAYI

Ziwiye Hazinesi’nin 1947 yılında bulunmasının ardından yağmalandığı ve parçalarının dünya genelinde farklı koleksiyonlara dağıldığı biliniyor. Akademik çalışmalara göre, bu eserlerin önemli bir bölümü 1960’lı yıllarda uluslararası antika piyasasında el değiştirdi.

UZMANLAR: ASIL SORUN ESERLERİN GEÇMİŞİ

Bazı uzmanlar ise tartışmanın merkezinde oyuncunun değil, eserlerin kökeninin yer aldığını belirtiyor. Antik parçaların yağmalanmış olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, bu durumun etik boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

GALERİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Küpelerin ait olduğu Londra merkezli galeri, eserlerin yasal çerçevede edinildiğini ve kültürel mirası tanıtma amacı taşıdığını açıkladı. Açıklamada, bu tür iş birliklerinin antik sanatlara dikkat çektiği ifade edildi.

ZAMANLAMA DA TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, İran’ın kültürel mirasının tehdit altında olduğu bir dönemde bu tür bir kullanımın tercih edilmesi de eleştirilerin odağında yer aldı. Film, çekim lokasyonları nedeniyle de farklı tartışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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