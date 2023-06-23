The Economist listeledi: İşte 2023'ün en yaşanılabilir ve yaşanamaz 10 kenti
The Economist'in yan kuruluşu olan Economist Intelligence Unit (EIU), 2023 yılı için dünyanın en yaşanabilir kentlerini listeledi.
Economist Intelligence Unit (İstihbarat Birimi), dünya genelindeki 173 şehri sağlık, eğitim, istikrar, altyapı ve çevre gibi bir dizi önemli faktöre göre sıraladı. Avusturya'nın başkenti Viyana, listede ilk sıradaki yerini koruyarak güvenilir altyapısı, göze çarpan kültür, eğlence ortamı, kusursuz eğitim ve sağlık hizmetleriyle övgü topladı.
Yıllar boyu birçok kez zirvede yer alan Viyana'yı, ikinci sıradaki yerini koruyan Danimarka'nın Kopenhag şehri takip etti.
Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentleri son yıllarda listenin alt sıralarında yer almaktaydı. Bu yıl ise Melbourne üçüncü Sydney ise dördüncü sırada yer aldı.
Kanada; Calgary, Vancouver ve Toronto olmak üzere üç kent ile ilk 10'a girerek listede iyi bir şekilde temsil edildi.