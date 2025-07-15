Texas’taki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 131’e Yükseldi, 97 Kişi Hâlâ Kayıp

ABD’nin Texas eyaletinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi can almaya devam ediyor. Ölü sayısı 131’e ulaşırken, 97 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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ABD’nin Texas eyaletinde 4 Temmuz’da başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi, büyük bir yıkıma neden oldu. Texas Valisi Greg Abbott, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 131’e yükseldiğini, 97 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu duyurdu. Felaketin en ağır bilançosu, Kerrville ve çevresinde görüldü. Özellikle Kerr County’de bulunan Guadalupe Nehri bölgesinde kayıpların çoğu rapor edildi.

Vali Abbott, can kayıplarının büyük bir kısmının Kerr County’deki Camp Mystic adlı kız çocuklarına özel Hristiyan kampında meydana geldiğini belirtti. Kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri, kayıp 97 kişiyi bulmak için Guadalupe Nehri çevresinde yoğun bir arama çalışması yürütüyor. Yetkililer, selin etkilerinin hâlâ devam ettiğini ve arama kurtarma operasyonlarının zorlu koşullarda sürdürüldüğünü ifade etti.

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Kaynak: İHA

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