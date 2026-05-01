Texas'ta Küçük Uçak Mahalle Kenarına Çakıldı, 5 Ölü

ABD'nin Texas eyaletinde bir yerleşim yerinin hemen kıyısına düşen Cessna 421C tipi uçaktan kurtulan olmadı. İlk veriler, uçağın aşırı süratle yere çakıldığını gösteriyor.

ABD’nin Texas eyaletinde, içinde 5 kişinin bulunduğu Cessna 421C tipi uçak dün gece yerel saatle 23.25 civarında, Austin’in yaklaşık 64 kilometre güneybatısındaki Wimberley kasabasında, Round Rock Yolu üzerindeki bir mahallenin hemen kenarına düştü.

Texas'ın Hays bölgesi Yargıcı Ruben Becerra, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin detaylar paylaştı. İlk belirlemelere göre uçağın kaza anında yüksek hızda seyrettiğini kaydeden Becerra, kazada ölen 5 kişinin isimlerini açıklamadı.

Kaynak: AA

