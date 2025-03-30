Test Roketi Kalkıştan Saniyeler Sonrası Patladı

Avrupa'nın uydu fırlatma kapasitesini artırmayı amaçlayan test roketi, Norveç'teki Andoya Uzay Limanı'ndan kalkış yaptıktan 40 saniye kadar sonra sonra havada patladı.

Test Roketi Kalkıştan Saniyeler Sonrası Patladı

Alman start-up şirketi Isar Aerospace tarafından geliştirilen insansız ‘Spectrum’ roketi, fırlatıldıktan 40 saniye kadar sonra dumanlar çıkararak infilak etti. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmezken, şirket test uçuşunu başarılı olarak nitelendirdi.

Isar Aerospace CEO’su ve kurucu ortağı Daniel Metzler yaptığı açıklamada, "İlk test uçuşumuz tüm beklentilerimizi karşıladı ve büyük bir başarı elde etti. Temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniye boyunca uçtuk ve ‘Uçuş Sonlandırma Sistemimizi’ doğruladık" ifadelerini kullandı.

Şirket, elde edilen verilerin gelecekteki fırlatma denemeleri için önemli olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

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