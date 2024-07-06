Tesla'daki Teknik Arızayı 7 Yaşındaki Çocuk Buldu: Elon Musk'tan Yanıt!

7 yaşındaki bir kız çocuğu, Tesla'nın araçlarında keşfettiği hatayı Elon Musk'a iletmek için video çekti. dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Musk, küçük kızın sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yanıt verdi.

Tesla'daki Teknik Arızayı 7 Yaşındaki Çocuk Buldu: Elon Musk'tan Yanıt!

Molly adındaki Pekinli kız çocuğu, Tesla'nın dokunmatik ekranındaki çizim fonksiyonunda bir hata fark etti.

Kendi çizimlerini yaparken önceki çizimlerin bazen kaybolduğunu belirten Molly, Elon Musk'a yönelik bir video paylaşarak, 'Merhaba Bay Musk, arabanızda bir sorun var gibi görünüyor. Bir resim çizerken bazen çizimler kayboluyor' şeklinde ifade etti.

Tesla'daki Teknik Arızayı 7 Yaşındaki Çocuk Buldu: Elon Musk'tan Yanıt! - Resim : 1

Küçük kız, sorunu göstermek için dokunmatik ekranda çizimler yaparak nasıl olduğunu gösterdi ve 'Görüyor musunuz? Bunu düzeltebilir misiniz? Teşekkür ederim' dedi.

Elon Musk ise beklenmedik bir şekilde küçük kızın videosunu yanıtlayarak, 'Elbette' şeklinde cevap verdi.

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