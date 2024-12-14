Terör Örgütü HTŞ Liderinden İsrail'e Savaşmama Taahhüdü

Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani), Türkiye'den yayın yapan Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Şam'ın trajik koşullara maruz kaldığını, yıkımın da her yere yayıldığını belirterek, "Suriye'yi yönetmek için devrimci zihniyetten devletçi zihniyete geçilmesi gerekiyor." dedi.

Suriye'nin maruz kaldığı trajediyi sonlandırmak için dikkatlice hazırlanmış planlar gerektiğini dile getiren Colani, acil sorunlarla başa çıkmak için pratik adımlar atmadan önce verilerin toplanması ve analiz edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Colani, sürdürülebilir istikrarın sağlanması için ülkenin hukuk ve kurumlara dayalı bir devlet kurması gerektiğini söyledi.

Suriye'nin geleceğinin yönetişim ve adalet temellerinin kurulmasına bağlı olduğunu söyleyen ve çöken rejimin devrik lideri Beşşar Esad döneminde yapılan hatalara düşülmemesinin önemini vurgulayan Colani, Suriye'nin yeni yönetiminin, rejimin captagon üretimine son vereceğini vurguladı.

Colani, Esad rejimini devirmek için uzun yıllar plan ve hazırlık yaptıklarına işaret ederek, yeni dönemde tüm vatandaşların haklarını ve adaleti garanti altına alacak yeni Suriye'nin inşasının önemine değindi.

Esad rejimi döneminde Rusya Hava Kuvvetlerinin yoğun şekilde sivil hedefleri vurmaya odaklandığını anımsatan Colani, Gazze'de yaşananların Suriye'nin kuzeyinde tekrarlanmasından korkulduğunu ve bunun da insani sorunların tırmanmasına yol açtığını aktardı.

'İSRAİL'İN ARGÜMANLARI ARTIK DAYANAKSIZ'

Colani, İsrail'in son günlerde Suriye'de artan saldırılarına ilişkin, "İsrail'in argümanları artık dayanaksız ve son ihlallerini haklı çıkarmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Colani, İsrail'in Suriye'de angajman sınırlarını aştığını ve bunun da bölgedeki gerilimi artırdığını söyledi. Suriye'nin yıllarca süren çatışmalardan sonra tükendiğini anımsatan Colani, bu aşamada önceliğin, daha fazla yıkıma yol açabilecek çatışmaların içine çekilmek değil, yeniden inşa ve istikrarı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Colani, uluslararası toplumu bu gerilim karşısında acilen müdahale etmeye ve sorumluluklarını üstlenmeye çağırarak, bölgedeki durumun kontrol altına alınmasının ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekti. Her türlü güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diplomasiden geçtiğini belirten Colani, rejimin yıkılmasının Suriyelilerin birlik olmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

'İRAN HALKINA DÜŞMANLIK BESLEMİYORUZ'

Colani, İran'ın bölgede "Yayılımcı proje yürüttüğünü" ve bunun komşu ve körfez ülkelerine tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "İran'ın Suriye'deki varlığını bitirmeyi başardık. Ancak İran halkına düşmanlık beslemiyoruz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalarla." dedi.

RUSYA’YI KIŞKIRTMAKTAN KAÇINMAYA ÇALIŞIYORUM

Colani, Suriye yönetiminin Rusya'yı kışkırtmaktan kaçınmaya çalıştığını ve iki ülkenin yararına olacak şekilde Rusya'ya Suriye ile ilişkilerini değerlendirmesi için fırsat tanıdığını dile getirdi.

'ÖNCELİĞİMİZ HALKIN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK'

Colani, gelinen aşamanın, uluslararası ilişkilerin dikkatli şekilde yönetilmesi gerektirdiği olduğunu kaydetti. Esad'ın Suriye'yi kişisel çıkarlar uğruna "bir çiftlik gibi" kullandığını dile getiren Colani, yapılan hırsızlığın boyutunun çok büyük olduğunu ve gelecekte bu ihlalleri gösteren belgeleri yayınlayacaklarını açıkladı. Colani, "Şu anda önceliğimiz halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha istikrarlı ve adil bir geleceğe ulaşmak için çalışmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA