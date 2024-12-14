Terör Örgütü HTŞ Liderinden Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına Olay Cevap: Anında Uyarı Geldi

Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren terör örgütü lideri HTŞ'nin lideri Colani'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadının başını kapatmasını istediği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Terör Örgütü HTŞ Liderinden Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına Olay Cevap: Anında Uyarı Geldi

Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı militanların Şam’ı ele geçirmesinin ardından Devlet Başkanı Beşar Esad devrildi. Şam’ı ele geçiren HTŞ’nin lideri Muhammed Colani, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadının başını kapatmasını istedi.

Terör Örgütü HTŞ Liderinden Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına Olay Cevap: Anında Uyarı Geldi - Resim : 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ne zaman çekildiği belli değilken, Colani'nin yaptığı Halep Kalesi ziyaretinden olduğu tahmin edilen bir videoda, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadına eliyle başını örtmesi uyarısında bulunduğu görüldü. Bu isteğin ardından kabanının şapkasını başına geçiren kadının fotoğraf çekilmek üzere Colani’nin yanına geldi.

BM’nin 2022 tarihli raporunda, HTŞ yönetimindeki İdlib’de kadınların ‘uygunsuz’ giyindiği ve eğlence ile ilgili yasaklara uymadıkları için tutuklandıkları ortaya koyulmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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