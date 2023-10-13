Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Kongresi'ne İsrail askeri üniformasıyla geldi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, Kongre binasına İsrail ordusunda görev yaptığı dönemdeki üniformasıyla geldi.

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Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Kongresi'ne İsrail askeri üniformasıyla geldi

ABD'de, Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, İsrail ordusunun üniformasını giydi.

Cumhuriyetçi Florida Temsilcisi Mast, bugün ABD Kongresi'ne, İsrail-Filistin çatışması bağlamında Tel Aviv'e desteğini göstermek için İsrail ordusuna (IDF) hizmetinden kalma askeri üniformasını giyerek geldi.

Mast, Filistin kökenli Temsilci Rashida Tlaib'ın Kongre'deki ofisinin kapısında Filistin bayrağı bulunmasını kastederek, "Tlaib, bayrağını getirdi. Ben de üniformamı" dedi.

İsrail askeri üniformasıyla fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaşan Mast, "Hem ABD ordusunda hem de IDF'de görev yapan tek üye olarak her zaman İsrail'in yanında olacağım" ifadesini kullandı.

Mast, 2010'da patlayıcı mühimmat imha teknisyeni olarak Afganistan'da ABD askeri olarak görev yaparken iki bacağını da kaybetmişti. İsrail ordusunda bir süre gönüllü çalışan Mast, 2017'den beri Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyor.

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