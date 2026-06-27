Telefonlar Sustu, Uçuşlar İptal: Venezuelalılar Deprem Bölgesine Ulaşmak İçin Yollarda

Venezuela’da 39 saniye arayla yaşanan 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki dev depremin ardından ilan edilen OHAL ve uçuş yasakları, halkı yollara döktü. Elektriklerin ve telefonların kesik olduğu ülkede binlerce Venezuelalı, yakınlarından haber alabilmek için deprem bölgesine doğru kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

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Telefonlar Sustu, Uçuşlar İptal: Venezuelalılar Deprem Bölgesine Ulaşmak İçin Yollarda
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Güney Amerika ülkesi Venezuela, tarihinin en karanlık zamanlarından birini yaşıyor. 25 Haziran’da Yaracuy eyaletini merkez üssü seçen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından resmi makamlar acı bilançoyu güncelledi.

Son açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 920’ye, yaralı sayısı ise 3 bin 360’a fırladı. Enkaz altında yüzlerce kişinin olması nedeniyle ölü sayısının hızla artmasından endişe ediliyor.

OHAL İLAN EDİLDİ, GÖKYÜZÜ KAPATILDI

Depremlerin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması, ülke genelindeki elektrik kesintileri ve teknik sıkıntılar, deprem bölgelerindeki yakınlarına ulaşmaya çalışan Venezuelalıları olumsuz etkiledi.

KARA YOLLARINDA KİLOMETRELERCE KUYRUK

OHAL kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesiyle kara yollarında yoğunluk yaşanırken yakınlarından haber almaya çalışan çok sayıda kişi, depremlerden etkilenen bölgelere ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Venezuelalılar, trafik nedeniyle saatlerce yolda beklerken akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

'BİTTİ DEDİKÇE SALLANMAYA DEVAM ETTİK'

Depremzedeler, deprem anında yaşadıkları korku ve paniği anlattı. Yaşadığı korkuya dikkati çeken depremzede, "Depremi çok şiddetli hissettik. Herkes, evlerinden dışarı çıkarak güvenli bir yer aramaya başladı. Deprem, üzerimizde büyük travma ve panik bıraktı" dedi.

Sarsıntıların kısa süreceğini düşündüklerini dile getiren depremzede, "İlk başta bunun sıradan bir sarsıntı olduğunu sandık ama çok daha uzun sürdü. 'Bitti mi?' dedikçe sallanmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Başka bir depremzede de yakınlarının büyük bölümünün başkent Caracas'ta bulunduğunu ve yaralanmadan kurtulduklarını, kız kardeşinin evinden son anda çıkmayı başardığını söyledi.

Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem: OHAL İlan Edildi, Çok Sayıda Ölü VarVenezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem: OHAL İlan Edildi, Çok Sayıda Ölü VarDünya

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Kaynak: AA

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