Tel Aviv’de Netanyahu’ya Tepki, Halk Sokağa Döküldü: ‘Bu Hükümet İsrail Tarihinin En Kötüsü’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail medyasının aktardığına göre, Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) isimli sivil toplum örgütünün çağrısıyla yüzlerce kişi bir araya gelerek Netanyahu hükümetini protesto etti.

'İSRAİL TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ'

Eylemciler, ülkede Filistinlilere yönelik artış gösteren ırkçı saldırılara dikkat çekerken, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim olaylarına ilişkin sorumluluk almaktan kaçındığını vurguladı ve mevcut iktidarı İsrail tarihinin en kötü yönetimi olarak nitelendirdi. Gösteri sırasında taşınan pankart ve dövizlerde "İsrail, ülkeyi işgal sunağında kurban ediyor" ve "Suçlular hapiste olmalı hükümette değil" ifadeleri öne çıktı.

'FİLİSTİNLİLERE SALDIRILAR GÖRMEZDEN GELİNDİ'

Mitingde söz alan İsrail vatandaşı "48 Arapları"ndan Samiye Beşir, hükümetin din, etnik köken ya da cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm toplumu yüzüstü bıraktığını dile getirdi. Beşir, aşırı sağcı İsrail yönetimini Filistinlilere yönelik saldırıları görmezden gelmek ve bu saldırıları cesaretlendirmekle itham etti.

Protestoda konuşan İsrailli akademisyen Prof. Shikma Bresler ise meselenin yalnızca hükümetin icraatları olmadığını, toplumun bu politikalara nasıl karşılık verdiğinin de belirleyici olduğunu ifade ederek "Elimizdeki tüm araçlarla direneceğiz, savaşacağız, kazanacağız" dedi.

Öte yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yedek asker olarak 300 gün katılan Itay Steinmetz, yaklaşık iki yıldır geceleri uyuyamadığını söyledi. Gösteri boyunca ayrıca hükümete, 7 Ekim’e ilişkin bağımsız bir devlet soruşturma komisyonu kurulması yönünde çağrılar yapıldı.

Kaynak: AA