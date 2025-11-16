Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, binlerce kişi protestolarını Tel Aviv’in merkezindeki Begin Caddesi’nde başlattı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı karargahının yakınlarından yürüyüşe geçerek Habima Meydanı’na doğru ilerledi.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Times of Israel’in haberinde, bu gösterilerin yalnızca Tel Aviv ile sınırlı kalmadığı, ülke genelinde süren daha geniş bir hareketin parçası olduğu vurgulandı.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA TALEBİ

Protestocular, devletin saldırılara yanıtındaki "başarısızlığın" incelenmesi için bağımsız ve resmi bir komisyon kurulmasını talep etti. Göstericiler, sloganlarla sorumluluğun göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi. Haberde, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin babasının, soruşturmanın zorunlu olduğunu belirttiği ve yaşananları “devletin kalbinde tüm yönleriyle açığa çıkarılması gereken bir felaket” olarak tanımladığı aktarıldı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ İTİRAFI

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, yaşanan olayın ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğunu kabul etti. Bazı yetkililer sorumluluğu üstlenerek istifa etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 8 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin desteğiyle Gazze’de sürdürdüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria’daki askeri operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Gazze’ye yönelik saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 690 kişi yaralandı.

ATEŞKES SIK SIK İHLAL EDİLİYOR

10 Ekim 2025’ten itibaren yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Kaynak: AA