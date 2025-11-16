Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’

İsrailliler, 7 Ekim 2023 saldırısındaki yönetim eksikliklerini araştıracak bağımsız bir komisyon kurulmasını isteyerek Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenledi.

Son Güncelleme:
Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, binlerce kişi protestolarını Tel Aviv’in merkezindeki Begin Caddesi’nde başlattı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı karargahının yakınlarından yürüyüşe geçerek Habima Meydanı’na doğru ilerledi.

Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’ - Resim : 1

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Times of Israel’in haberinde, bu gösterilerin yalnızca Tel Aviv ile sınırlı kalmadığı, ülke genelinde süren daha geniş bir hareketin parçası olduğu vurgulandı.

Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’ - Resim : 2

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA TALEBİ

Protestocular, devletin saldırılara yanıtındaki "başarısızlığın" incelenmesi için bağımsız ve resmi bir komisyon kurulmasını talep etti. Göstericiler, sloganlarla sorumluluğun göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi. Haberde, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin babasının, soruşturmanın zorunlu olduğunu belirttiği ve yaşananları “devletin kalbinde tüm yönleriyle açığa çıkarılması gereken bir felaket” olarak tanımladığı aktarıldı.

Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’ - Resim : 3

GÜVENLİK ZAFİYETİ İTİRAFI

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, yaşanan olayın ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğunu kabul etti. Bazı yetkililer sorumluluğu üstlenerek istifa etti.

Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’ - Resim : 4

NE OLMUŞTU?

İsrail, 8 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin desteğiyle Gazze’de sürdürdüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria’daki askeri operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Gazze’ye yönelik saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi yaşamını yitirdi, 170 bin 690 kişi yaralandı.

ATEŞKES SIK SIK İHLAL EDİLİYOR

10 Ekim 2025’ten itibaren yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Putin ile Netanyahu Arasında Kritik Ortadoğu GörüşmesiPutin ile Netanyahu Arasında Kritik Ortadoğu GörüşmesiDünya
İsrail’de ‘Türkiye’ Toplantısı: Netanyahu, Apar Topar Kurmaylarıyla Bir Araya Geldiİsrail’de ‘Türkiye’ Toplantısı: Netanyahu, Apar Topar Kurmaylarıyla Bir Araya GeldiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze Tel Aviv
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ukrayna Duyurdu! İstanbul Anlaşmasıyla Esir Takası Yeniden Başlayacak İstanbul Anlaşmasıyla ile Esir Takası Yeniden Başlıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ABD'de Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var ABD'de Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var
ÇOK OKUNANLAR
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu
Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence
Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor
ABD'de Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var ABD'de Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var