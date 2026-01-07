Tayvan'da F-16 Savaş Uçağı Düştü

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü. Kayıp pilotu arama, kurtarma çalışmaları başladı.

Tayvan'da F-16 Savaş Uçağı Düştü
Tayvan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 'F-16V' tipi savaş uçağının adanın doğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi.

Yerel saatle dün 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye edeceğini söylediği ancak fırlatmanın başarılı olup olmadığının teyit edilemediği aktarıldı.

Yetkililer, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

