Tayvan'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Tayvan'ın güneydoğusundaki Taitung ilinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Tayvan'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Taitung il merkezinin 10.1 kilometre kuzeyinde oluşan deprem, 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi.

6.1 büyüklüğündeki sarsıntı, Taitung ilinin yanı sıra kuzeyindeki Hualian ve Pingtung illerindeki yerleşimlerde de yoğun hissedildi.

Kaynak: AA

