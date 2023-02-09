Tayvan Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı birer aylık maaşlarını Türkiye'ye bağışlayacak

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.

Tayvan Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı birer aylık maaşlarını Türkiye'ye bağışlayacak

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin vatanını yeniden inşa etmesine yardımda, üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" da belirtildi.

Tayvan daha önce de 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuş ve arama kurtarma çalışmalarına iki ekip göndermişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi. Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı.

Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi.

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