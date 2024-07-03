Tayvan Boğazı'nda Gerilimi Artıracak Gelişme! Çin Balıkçı Teknesine El Koydu

Çin sahil güvenlik ekibi, Tayvan Boğazı’nda bir balıkçı teknesine el koydu. Tayvan cephesinden yapılan açıklamada, gözaltındaki mürettebatın serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu.

Tayvan sahil güvenlik yetkilileri, Tayvan Boğazı’nda gerilimi artıracak gelişmeye ilişkin açıklamasında, teknenin dün gece saatlerinde Çin’e ait 2 gemi tarafından Tayvan kontrolündeki Kinmen Adaları yakınında, Fujian kıyılarına yaklaşık 20 kilometre mesafede denetim için durdurulduğu bildirildi.

Olayla ilgili bilgi alınmasının ardından Tayvan’a ait 2 devriye gemisinin balıkçı teknesine yaklaşmaya çalıştığı ancak çok sayıda Çin sahil güvenlik gemisi tarafından engellendiği kaydedildi.

Teknenin daha sonra Fujian’daki bir limana çekildiği ifade edilen açıklamada, Tayvan’ın Çin ile temasa geçeceği ve gözaltına alınan balıkçıların en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Balıkçı teknesinde 6 mürettebatın bulunduğu ve Çin’in avlanmayı geçici olarak yasaklamasına rağmen kamalar avladığı bildirildi.

Şubat ayında, Tayvan sahil güvenliği tarafından yasadışı balıkçılık şüphesiyle takip edilen Çin’e ait bir balıkçı teknesi, Kinmen Adaları yakınlarında alabora olmuştu.

Olayın ardından, Çin sahil güvenliği bölgedeki devriye faaliyetlerini artırmıştı.

Kaynak: İHA