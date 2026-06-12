Tayland’da Yas, 3 Yıldır Komada Olan Prenses Bajrakitiyabha Hayatını Kaybetti

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Kraliyet Ailesi Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle bilincini yitiren ve o tarihten bu yana tedavi gören Prenses Bajrakitiyabha'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, prensesin 21 Mayıs'ta bağırsak iltihabına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği, ayrıca düşük tansiyon, düzensiz kalp ritmi ve kan pıhtılaşması bozukluklarıyla mücadele ettiği belirtildi. Sağlık durumu giderek ağırlaşan Prenses Bajrakitiyabha'nın, dün yerel saatle 19.48'de 47 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

NAAŞI BÜYÜK SARAY'A NAKLEDİLECEK

Prenses için kraliyet geleneklerine uygun cenaze törenleri düzenleneceği, naaşının ise başkent Bangkok'taki Büyük Saray Kompleksi'nde bulunan Piman Rattaya Taht Salonu'na nakledileceği belirtildi.

KÖPEKLERİNİ EĞİTİRKEN BİR ANDA YERE YIĞILMIŞTI

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yedi çocuğunun en büyüğü olan Bajrakitiyabha, 7 Aralık 1978'de kralın ilk eşi Prenses Soamsawali'den dünyaya geldi.

Prenses, Aralık 2022'de köpeklerini eğitirken bilincini kaybetmiş, doktorlar olayın kalpteki ritim bozukluğundan kaynaklandığını açıklamıştı.

O tarihten bu yana komada tedavi gören Bajrakitiyabha, Tayland monarşisinin en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

Kaynak: AA