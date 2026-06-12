Tayland’da Yas, 3 Yıldır Komada Olan Prenses Bajrakitiyabha Hayatını Kaybetti

Tayland Veliaht Prensesi Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede 3 yılı aşkın süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 47 yaşında hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Tayland’da Yas, 3 Yıldır Komada Olan Prenses Bajrakitiyabha Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kraliyet Ailesi Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle bilincini yitiren ve o tarihten bu yana tedavi gören Prenses Bajrakitiyabha'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, prensesin 21 Mayıs'ta bağırsak iltihabına bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği, ayrıca düşük tansiyon, düzensiz kalp ritmi ve kan pıhtılaşması bozukluklarıyla mücadele ettiği belirtildi. Sağlık durumu giderek ağırlaşan Prenses Bajrakitiyabha'nın, dün yerel saatle 19.48'de 47 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

NAAŞI BÜYÜK SARAY'A NAKLEDİLECEK

Prenses için kraliyet geleneklerine uygun cenaze törenleri düzenleneceği, naaşının ise başkent Bangkok'taki Büyük Saray Kompleksi'nde bulunan Piman Rattaya Taht Salonu'na nakledileceği belirtildi.

KÖPEKLERİNİ EĞİTİRKEN BİR ANDA YERE YIĞILMIŞTI

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yedi çocuğunun en büyüğü olan Bajrakitiyabha, 7 Aralık 1978'de kralın ilk eşi Prenses Soamsawali'den dünyaya geldi.

Prenses, Aralık 2022'de köpeklerini eğitirken bilincini kaybetmiş, doktorlar olayın kalpteki ritim bozukluğundan kaynaklandığını açıklamıştı.

O tarihten bu yana komada tedavi gören Bajrakitiyabha, Tayland monarşisinin en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

Kaynak: AA

Etiketler
Tayland
Son Güncelleme:
Trump'tan Geri Adım: Bu Gece İran'a Yapılacak Saldırıyı İptal Ettim 'Bu Gece Yapılacak Saldırıyı İptal Ettim'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Trump, İran'la Anlaşmanın Tamamlandığını Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşeceğim 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşeceğim'
ÇOK OKUNANLAR
Özel Cephesine Şok: Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekillikleri Düştü İki İsmin Grup Başkanvekillikleri Düştü
Beyaz Et Sektöründe Fahiş Fiyat Operasyonu: 13 Şirkete Kayyım Atandı, 28 Gözaltı Beyaz Et Devlerine Fahiş Fiyat Operasyonu
Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme! Yıllar Sonra Rota Değişti Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Flaş Gelişme
Silivri Belediyesi'nde Milyonluk Vurgun İddiası: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 16 Şüpheli Gözaltında Silivri Belediyesi'nde Milyonluk Vurgun İddiası
Tekirdağ'da Kimyasal Sızıntı Alarmı: Kimya Fabrikasındaki Patlamada 1'i Ağır 4 Yaralı Tekirdağ'da Kimyasal Sızıntı Alarmı: Kimya Fabrikasındaki Patlamada 1'i Ağır 4 Yaralı