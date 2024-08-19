Tatil Bölgesinde Sel Felaketi! Su Altında Kaldılar

Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesindeki Issık Göl ilçesine bağlı Temirovka köyünde aşırı yağış sebebiyle 100'den fazla evin avluları ve bahçeleri su altında kaldı.

İlçedeki Bulan-Sögöttü ve Korumdu köylerinde de sel meydana geldi, sular bir otelin iç avlusuna hasar verdi. Ayrıca bölgedeki Ton ilçesine bağlı Ak-Say köyünde yağışların etkisiyle 10 evin alt katlarını su bastı.

Selden etkilenen bölgede 400'den fazla kurtarma ekibi görevlendirildi.

Kaynak: AA