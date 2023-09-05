Tatil beldesinde toplu tecavüz dehşeti! 5 erkek gözaltında
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 5 İsrail vatandaşının tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), tecavüz skandalıyla sarsıldı. 5 İsrail vatandaşının 20 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde isminin açıklanmasını istemeyen emniyet yetkilisi, Ayia Napa tatil beldesinde 5 İsraillinin 20 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti.
Güney Kıbrıs Rus Kesimi’ne tatil yapmak için giden 20 yaşındaki ismi açıklanmayan İngiliz turist Ayia Napa’daki otelinde 5 İsrailli erkekten oluşan bir grubun toplu tecavüzüne uğradı. Olaya ilişkin tutuklamaların sürdüğü belirtildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Ayia Napa kentinde tatil yapan ismi açıklanmayan bir İngiliz turist 5 İsrailli erkekten oluşan bir grup tarafından toplu tecavüze uğradığını söyleyerek polise başvurdu. Yaşları 19 ila 20 arasında değişen 5 İsrailli erkek tutuklandı ve bu ay içinde mahkemeye çıkartılmaları bekleniyor.