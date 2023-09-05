Tatil beldesinde toplu tecavüz dehşeti! 5 erkek gözaltında

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Ayia Napa kentinde tatil yapan ismi açıklanmayan bir İngiliz turist 5 İsrailli erkekten oluşan bir grup tarafından toplu tecavüze uğradığını söyleyerek polise başvurdu. Yaşları 19 ila 20 arasında değişen 5 İsrailli erkek tutuklandı ve bu ay içinde mahkemeye çıkartılmaları bekleniyor.