Tarihte İlk: Savaş, Veri Merkezine Sıçradı

Amazon, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki veri merkezlerine 'bazı nesnelerin' isabet etmesi sonucu kıvılcım ve yangın çıktığını açıkladı. Olayın ardından iki ülkedeki bazı veri merkezi kümelerinde elektrik kesintileri ve bağlantı sorunları yaşandı. Şirketin bilgi paneli olan Amazon Web Services Health Dashboard’da yer alan bilgilere göre, özellikle BAE’deki iki erişilebilirlik alanında enerji kesintisi meydana geldi. Açıklamada, isabet eden nesnelerin niteliğine ve olayın İran saldırılarıyla bağlantısına ilişkin ayrıntı verilmedi.

TARİHİ SALDIRI

Analist Shanaka Anslem Perera, bir bulut servis sağlayıcısının veri merkezinin devlet düzeyindeki bir askeri çatışma sırasında fiziksel darbe almasının tarihte ilk kez yaşandığını belirtti. Perera, şirketin 'nesne' ifadesini kullanmasına dikkat çekerek bunun füze ya da İHA enkazı olabileceğine işaret etti.

Siber güvenlik uzmanı Lukasz Olejnik de, veri merkezinin balistik nedenlerle devre dışı kalmasının dijital altyapıların artık doğrudan çatışma sahasına dönüştüğünü gösterdiğini ifade etti. Hizmetlerin birkaç saat içinde kademeli olarak normale dönmesinin beklendiği aktarıldı.

'STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Kurucusu Prof. Dr. Levent Eraslan da X hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Amazon'un bulut bilişim altyapısı olan Amazon Web Services'i hedef almasının savaşın artık yalnızca askeri değil dijital altyapılar üzerinden de yürütüldüğünü gösterdiğini belirtti. Eraslan, "Günümüzde veri merkezleri, bulut sistemleri ve dijital ağlar, enerji tesisleri ya da askeri üsler kadar stratejik öneme sahiptir. Bu tür bir hamle, ABD merkezli teknoloji altyapılarına karşı verilen asimetrik bir siber güç mesajı olarak okunmalıdır. Çünkü dijital çağda veri ve altyapı kontrolü, savaşın görünmeyen ama en kritik cephelerinden biridir" ifadelerini kullandı.

