Tarihi Kalede İzdiham... En Az 30 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Haiti’deki tarihi Laferriere Kalesi’nde yaşanan izdihamda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haiti basını, ülkenin kuzeyindeki tarihi Laferriere Kalesi’nde düzenlenen geleneksel kutlama etkinliğine çok sayıda turistin katıldığını duyurdu.

TEK GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTASI ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARDI

Organizatörlerin, kalabalığı kontrol etmek için sadece tek bir giriş-çıkış noktası açmasının izdihama yol açtığı belirtildi. İzdiham sonucu ilk bilgilere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

19’uncu yüzyılda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Laferriere Kalesi, Haiti’nin en önemli turistik noktalarından biri olarak biliniyor.

Kaynak: DHA

