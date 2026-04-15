Taraflar ABD'deki Görüşmede Uzlaştı: İsrail-Lübnan Müzakereleri Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Washington'da gerçekleştirilen İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve 1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'ÇOK VERİMLİ GEÇTİ'

Açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiği, ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini vurgulandı.

LÜBNAN'DAN 'TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ' VURGUSU

Lübnan tarafının, İsrail'in devam eden saldırılarına atıfla, "Lübnan Devleti, 2024 Kasım'ında yapılan çatışmaların durdurulması duyurusunun tam olarak uygulanmasının acil bir ihtiyaç olduğunu yeniden teyit ederek, toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerini vurguladı" şeklindeki ifadesi açıklamada yer aldı.

ABD ile İsrail'in Hizbullah konusundaki beklentilerinin net bir şekilde ortaya konduğu belirtilen açıklamada, "ABD, görüşmelerin 2024 anlaşmasının kapsamını aşarak kapsamlı bir barış anlaşmasına varabileceğini umduğunu belirtti. ABD, Hizbullah'ın devam eden saldırılarına karşı kendini savunma hakkı konusunda İsrail'e desteğini de ifade ett" değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca bundan sonraki görüşmelerin de ABD'nin arabuluculuğunda yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Lübnan'ın yeniden inşasına yönelik olası yardımlarla ilgili konuların da ele alınacağı belirtildi.

İSRAİL NE İSTEDİ

İsrail'in görüşmedeki yaklaşımına ilişkinse "İsrail Devleti, Lübnan’daki tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılması ve tüm terör altyapısının ortadan kaldırılmasına yönelik desteğini dile getirmiş ve iki ülke halklarının güvenliğini sağlamak amacıyla Lübnan Hükümeti ile işbirliği yapma kararlılığını ifade etmiştir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katıldı.

Kaynak: AA