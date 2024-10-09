Tansiyonu Zirveye Çıkaracak! İsrail’den İran’a Saldırı Sinyali

İsrail ve İran arasında gerilim tırmanarak Orta Doğu’yu tehdit etmeye devam ediyor.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yeni saldırı sinyali verdi. Gallant, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının “ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı” olacağını söyledi.

Tansiyonu Zirveye Çıkaracak! İsrail’den İran’a Saldırı Sinyali

İsrail’in İran’a misilleme yapması beklenirken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının “ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı” olacağını söyledi. Gallant, İran'ın “ne olduğunu ya da nasıl olduğunu anlamayacağını” belirterek, İran’ın füze saldırısında “başarısız” olduğunu ifade etti.

İran saldırısında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait pistlerin ve uçakların zarar görmediğini aktaran Gallant, saldırıda hiçbir asker ya da sivilin de zarar görmediğini vurguladı. İsrail yönetiminin İran'a yönelik saldırı konusunda hemfikir olduğunu belirten Gallant, “Tüm emir komuta zinciri aynı hizada ve bu konuya odaklanmış durumda” dedi.

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