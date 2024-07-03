Taktırdığı Spiral Kalın Bağırsağında Bulundu

ABD'de yaşayan Daniella Hampton isimli kadın, doğum kontrol yöntemi olarak rahim içi araç taktırdı ancak 6 hafta sonra spiralin düştüğü söylendi.

9 yıl boyunca yeniden çocuk sahibi olmayı deneyen kadın, hamile kalamayınca spiralin vücudunda kaldığına olan inancının büyüdüğünü ifade etti.

2021'de geçirdiği bir araba kazasında yaralanmasının ardından yapılan tetkiklerde, rahim içi aracın kolonunda olduğu tespit edildi.

Hampton, "Kolon ağrılarım oluyordu ama doktorlar beni geri çevirdi. Bütün bu zaman boyunca farkında olmadan bobini içimde tutmuşum. Hamile kalamadığım için çılgına dönüyordum.

Genç kadın, trafik kazası geçirdiğinde çekilen röntgende, spiralin kalın bağırsağının içinde olduğu ve rahmini deldiği ortaya çıktı.

Spiralin çıkarılması için yapılan ameliyatın ardından genç kadın ikinci çocuğunu doğurdu.

Facebook'ta paylaşım yapan Hampton, röntgenlerinin fotoğraflarını, "Vücudunuza güvenin hanımlar. Onun içimde olduğunu her zaman biliyordum ama kanıtlayamıyordum" başlığıyla paylaştı.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde yaşayan Hampton, "Tüm bu olanlar 12 yıl boyunca rahim içi araçla saklambaç oynamak gibiydi. Oldukça travmatikti" diye konuştu.