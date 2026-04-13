Tahran'dan Washington'a 'Hürmüz' Resti: 'Oyuna Sokmadığımız Kartları Açarız!'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik "donanma ablukası" açıklaması, İran cephesinde karşılığını "savaş" uyarısıyla buldu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarına yönelik ifadelerinin "gerçeklikten uzak ve bir blöf" olduğunu savundu.

'DİĞER KARTLARIMIZI ORTAYA KOYARIZ'

X hesabı üzerinden Washington yönetimine seslenen Azizi, "Eğer bu girişim gerçekleşirse, biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz" diyerek gizli bir misilleme planının sinyalini verdi.

'YENİLGİNİZİ KABUL EDİN'

ABD’nin savaş meydanında kazanamadığını müzakere masasında almaya çalıştığını savunan İranlı yetkili, "Yenilginizi kabul edin, masada imkansızı talep etmeyin" sözleriyle resti çekti.

Azizi, mevcut durumun düzelmesinin tek yolunun İran halkına saygı gösterilmesinden geçtiğini vurguladı.

Kaynak: AA