Tahran’dan Washington’a Açık Tehdit: 'Düşman Teslim Olana Kadar Saldıracağız'

Orta Doğu'da tansiyonu zirveye tırmandıracak bir son dakika açıklaması İran'dan geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, bölgedeki ABD hedeflerine yönelik nokta atışlı saldırıların düşman teslim olana kadar artarak devam edeceğini ilan etti.

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Tahran’dan Washington’a Açık Tehdit: 'Düşman Teslim Olana Kadar Saldıracağız'
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Tansiyonun bir an olsun düşmediği Orta Doğu hattında, İran ile ABD arasındaki gerilim topyekün bir çatışma riskini beraberinde getirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

'DÜŞMAN TESLİM OLANA KADAR...'

Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine gerçekleştirilen saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ABD MERKEZLERİNİN VURULDUĞU ANLAMINA GELİYOR'

Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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