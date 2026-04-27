Tahran-Washington Hattında Kritik Viraj: Hürmüz İçin 'Nükleer' Kozu

Küresel enerji koridorunda tansiyon düşmüyor. İran'ın ABD'ye yeni teklif sunduğu, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında nükleer müzakerelerin ertelenmesini önerdiği iddia edildi.

İran ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki deniz ablukası krizi, diplomasi trafiğini hızlandırdı. Axios haber platformunun üst düzey yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı aşmak amacıyla Washington'a stratejik bir paket sundu.

ÖNCELİK HÜRMÜZ BOĞAZI

Tahran'ın, Pakistan aracılığıyla ilettiği teklifte önceliği Hürmüz Boğazı’ndaki krizin sonlandırılmasına verdiği öne sürülüyor.

İddiaya göre İran, nükleer müzakerelerin ikinci plana atılması ve boğazın açılmasının ardından başlatılması şartıyla şunları teklif etti:

  • Ateşkesin uzatılması: Geçici ateşkesin uzun süreli bir barışa dönüştürülmesi.
  • Ablukanın kaldırılması: ABD'nin İran bağlantılı gemilere yönelik uyguladığı deniz ablukasının sonlandırılması.
  • Nükleer erteleme: En tartışmalı konu olan nükleer program müzakerelerinin, boğaz açıldıktan sonraki bir aşamaya bırakılması.

İSLAMABAD ZİRVESİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan'daki görüşmelerde ara buluculara (Pakistan, Mısır, Türkiye ve Katar) İran yönetimi içinde ABD'nin taleplerine nasıl yanıt verileceği konusunda tam bir uzlaşı olmadığını ilettiği belirtiliyor. Erakçi, müzakerelerin başarısızlığını ABD'nin "aşırı taleplerine" bağlarken, ülkesinin haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

SÜREÇ NASIL BURAYA GELDİ?

8 Nisan'da varılan geçici ateşkesin ardından sonuç alınamayınca, ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a yönelik deniz ablukası başlatmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son dönemde 37 geminin rotasının abluka nedeniyle değiştirildiğini açıkladı. ABD, Umman Denizi'nde İran ticari gemilerine müdahale ederken; İran da Hürmüz yakınlarında İsrail bağlantılı gemilere el koymuştu.

Trump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit EttiTrump Yine Süre Verdi, İran'ı Tehdit EttiDünya

Kaynak: AA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Yolsuzlukla Suçlanan Netanyahu'ya 'Güvenlik' Zırhı: Duruşmaya 1 Saat Kala Erteleme Kararı Yolsuzlukla Suçlanan Netanyahu'ya 'Güvenlik' Zırhı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Trump Canlı Yayında Öfke Saçtı: 'Ben Tecavüzcü Değilim, Utanmalısın!' Trump Canlı Yayında Öfke Saçtı: 'Ben Tecavüzcü Değilim, Utanmalısın!'
Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın' Times Meydanı’nda Mamdani'ye 'Karabağ' Protestosu: 'Gerçekleri Çarpıtmayın'
Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcular Odası Üstüne Basa Basa Uyardı! Bu Altınları Sakın Almayın
6 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı! Ankara’dan Gelen Sinyal Tüm Süreci Değiştirdi Sır Perdesi Aralanıyor: Başsavcı Ebru Cansu Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Detayı Anlattı
Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Somer Sivrioğlu'nun Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde Altın Fiyatlarında 'Trump' Etkisi: Gram Altın Rekor Seviyelerde