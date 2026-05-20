Tahran Sokaklarında Sıra Dışı Manzara: Askeri Araçlar Gelin Arabası Oldu

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen bin çiftlik dev toplu nikah töreninde askeri cipler ve zırhlı araçlar çiçeklerle süslenerek gelin arabasına dönüştürüldü. Pembe ve beyaz kurdelelerle donatılan askeri araçların direksiyonuna damatların geçmesiyle oluşan düğün konvoyu kentte büyük ilgi odağı oldu.

Orta Doğu'da askeri gerilimlerin ve sert açıklamaların odağında yer alan İran, bu kez başkent Tahran'dan gelen alışılmadık ve renkli bir etkinliğe sahne oldu.

Tahran'ın sembolik noktalarından biri olan İmam Hüseyin Meydanı'nda ailelerin ve binlerce vatandaşın katılımı eşliğinde 110 çiftin nikahı aynı anda kıyıldı. Kentin diğer merkezi alanlarında da benzer törenlerle yüzlerce genç çift dünyaevine girdi.

KAMUFLAJ GİTTİ, PEMBE-BEYAZ KURDELE GELDİ

Törene damga vuran en dikkat çekici detay ise düğün konvoyu oldu. Normal şartlarda askeri operasyonlarda ve resmi geçitlerde kullanılan askeri arazi araçları ile cipler, bu kez düğün arabası olarak sokağa çıktı.

Görevli personeller tarafından gövdesi pembe ve beyaz çiçeklerle, tüllerle süslenen askeri araçlar birer gelin arabasına dönüştürüldü.

Resmi tören alanına giderken direksiyona damatların geçmesi ve gelinlerin askeri ciplerden vatandaşları selamlaması Tahran sokaklarında görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: AA

