Tahran-Pekin Hattında Kritik Zirve: Abbas Arakçi Çin Yolcusu

İran diplomasisi rotayı Uzak Doğu’ya çevirdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geniş kapsamlı diplomatik temaslarda bulunmak üzere bugün Çin’in başkenti Pekin’e gidiyor.

MASADA BÖLGESEL DOSYALAR VAR

Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile masaya oturacak olan Arakçi’nin gündeminde, son dönemde artan bölgesel gerilimler ve İsrail ile yaşanan krizler yer alıyor.

İki bakanın, Tahran ve Pekin arasındaki ekonomik ve askeri iş birliğinin yanı sıra, uluslararası arenada ABD’ye karşı geliştirilecek ortak stratejileri de ele alması bekleniyor.

GÖZLER ORTAK AÇIKLAMADA

Arakçi ve Wang Yi’nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, iki ülkenin enerji ve güvenlik alanındaki yeni anlaşmaları duyurup duymayacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: DHA