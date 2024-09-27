Suudi Arabistan'dan Netanyahu'ya Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu, New York'taki BM binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iştirak etti.

Burada Temas Grubu adına konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Netanyahu'nun BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı hitapta iki ülke arasında normalleşme çağrısına ilişkin soruyu yanıtladı.

Bin Ferhan, Netanyahu'nun normalleşmeyle ilgili uzun uzun konuştuğuna ancak bir kere bile Filistin ya da Filistinlilerden bahsetmediğine işaret ederek, "İşte tam olarak da sorun bu. Filistin meselesi çözülmeden bölgesel barış ve istikrar mümkün olamaz." dedi.

Filistin sorununun çözülmesi ve Filistin devletinin kurulması için uluslararası hukuka uygun bir çerçeve bulunduğunu anımsatan Bin Ferhan, "Ancak bu normalleşme, entegrasyon ve işbirliği ihtimalinin önünü açar." diye konuştu.

Bin Ferhan, bunun tüm bölge için çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Filistin meselesi çözülmeden normalleşme olmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA