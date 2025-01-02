Suudi Arabistan'dan İran'la Gerilimi Artıracak hamle: 6 Kişi İdam Edildi

Suudi Arabistan'da 6 İranlının idam edildiği bildirildi. İdam edilen kişilerin, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları öne sürülürken, İran Dışişleri Bakanlığı idamlara ilişkin protesto notası verdi.

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Suudi Arabistan'dan İran'la Gerilimi Artıracak hamle: 6 Kişi İdam Edildi

Suudi Arabistan, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle 6 İran vatandaşını idam etti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle 6 İranlının idam edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Casım Muhammed Şabani, Abdurrıza Yunus Tenkasiri, Halil Şehid Samri, Muhammed Cevat Abdulcelil, Mehdi Kenan Ganımi ve Hür Muhammed Şabani adlı İran vatandaşları ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışmışlardır” denildi.

Açıklamada, zanlıların gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundukları ve idama çarptırıldıkları kaydedildi. Suudi Arabistan Krallığı tarafından mahkeme kararının uygulanması talimatı verildiğine dikkat çekilerek, suçlu bulunan İran vatandaşlarının idam edildiği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud El-Anazi'yi çağırarak, kendisine bu infazlara karşı protesto notası verdi.

Kaynak: DHA

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