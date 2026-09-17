Suudi Arabistan’da İHA Saldırısı: Bir Ölü, 2 Yaralı

Yemen’de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli güçler arasındaki çatışmalar sürerken gerilim Suudi Arabistan’a da sıçradı. Taif’te hava savunma sistemlerince imha edilen İHA’nın enkaz ve şarapnel parçaları nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Suudi Arabistan’da İHA Saldırısı: Bir Ölü, 2 Yaralı
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Yemen’de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan’ın desteklediği Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, bölgedeki gerilim Suudi Arabistan topraklarında da can kaybına neden oldu. Suudi Arabistanlı yetkililerin açıklamasına göre, Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir insansız hava aracı (İHA), Taif kenti üzerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. İHA’nın havada imha edilmesinin ardından düşen enkaz ve şarapnel parçaları çevreye yayıldı.

Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Suudi Sivil Savunma birimleri, yaralıların tedavi altına alındığını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN’DA SALDIRILAR ART ARDA GELDİ

Taif’te yaşanan son olay, Suudi Arabistan’a yönelik son günlerdeki saldırıların ardından meydana geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamasına göre, 14 Eylül’de Husiler tarafından Khamis Mushait, Abha ve Taif kentlerine balistik füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 13 sivil yaralanırken, 7 ev ve 2 araçta hasar oluştu. Riyad yönetimi, saldırıların ardından Husilere karşı “kararlı” bir karşılık verileceğini açıkladı. Suudi koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de sivillerin ve ülke altyapısının korunması amacıyla gerekli operasyonel önlemlerin alınacağını belirtti.

MEKKE YÖNÜNDEKİ İHA DA İMHA EDİLDİ

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Suudi hava savunma sistemleri, önceki gün Mekke yönünde ilerlediği belirtilen başka bir İHA’yı da etkisiz hale getirdi. Suudi makamları, İHA’nın Mekke’nin yasak hava sahasına girmeden önce vurulduğunu duyurdu. Husiler ise söz konusu saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiayı reddetti.

Kaynak: AA

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