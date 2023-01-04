Suudi Arabistan'da aşırı yağışlar nedeniyle eğitime ara

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle Mekke, Medine ve başkent Riyad'ın da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde eğitimin çevirim içi yapılması kararı verildi.

Suudi Arabistan'da aşırı yağışlar nedeniyle eğitime ara

Suudi Arabistan'ın Medine bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sele neden oldu.

Medine bölge yetkilileri, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık sel ihtimallerine karşı vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları uyarısında bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Medine bölgesindeki eğitim makamlarının, yağışlar sebebiyle çevirim içi eğitim uygulamasının devam ettirileceğini duyurduğu belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi ve Sivil Savunma Kurumu'ndan gelen veriler doğrultusunda bu kararın alındığı aktarılan haberde, Mekke Emirliği eğitim yetkililerinin de hava koşullarındaki istikrarsızlık üzerine 4 Ocak Çarşamba günü uzaktan eğitim kararı aldığı ifade edildi.

Başkent Riyad, kuzeydeki Tebuk, doğudaki Hafar el-Batin vilayeti ve diğer bazı bölgelerdeki eğitim idarelerinin de hava koşulları sebebiyle uzaktan eğitim kararı aldığına işaret edilen haberde, söz konusu kararın öğrencilerin can sağlığı için alındığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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