Suudi Arabistan: Türkiye gibi savunmasız ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz

Suudi Arabistan Finans Bakanı Muhammed Al Jadaan, Türkiye, Pakistan, Mısır gibi, "savunmasız" ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Finans Bakanı Al Jadaan, Davos'ta yaptığı açıklamada, "İster ABD doları, ister euro, ister Suudi riyali olsun, ticaret anlaşmalarımızı tartışmakla ilgili bir sorun yok" dedi. Bakan, "Küresel çapta ticareti geliştirmeye yardımcı olacak herhangi bir tartışmayı dışladığımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE GİBİ 'SAVUNMASIZ' ÜLKELERE YARDIM

Türkiye, Pakistan, Mısır gibi, "savunmasız" ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bu ülkelere ciddi yatırımlar yapıyoruz ve yatırımlara devam etmek için fırsat kolluyoruz" diyen Al Jadaan, "istikrar getirmek çok önemli" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, 22 Kasım’da Türkiye Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırmak için görüşmelerde sona yaklaştıklarını açıklamıştı. Açıklamadan birkaç gün sonra Körfez ülkesinin Ticaret Bakanı, Türkiye'ye gelmişti.

ÇİN İLE İLİŞKİLER

Suudi Finans Bakanı, Çin ile, "stratejik" ilişkilerinden memnun olduklarını, kendileriyle çalışmak isteyen Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünya üzerinde her ülkeyle benzer bir ilişki kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Çin Lideri Şi Cinping, aralıkta Orta Doğu ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan'ı da ziyaret etmişti. Her ne kadar görüşmeler sonrasında yeni yatırım kararları dışında farklı bir açıklama yapılmasa da birçok uzman, Çin'in kendi para birimi yuan ile petrol alışverişi yapma konusunda Suudileri ikna etmeye çalıştığını belirtmişti.

Suudi Arabistan ile bir diğer süper güç ABD'nin arasının uzun süredir gergin olduğu biliniyor. İki ülke arasındaki tansiyon, geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'ın liderliğindeki OPEC+'ın petrol arzını kısma kararı sonrası bir kez daha yükselmişti. Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere birçok Washington yetkilisi, Suudiler ile ilişkilerin sorgulanması gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem