Suudi Arabistan Kralı Selman'a akciğer iltihabı teşhisi kondu: Veliaht Prens Japonya ziyaretini erteledi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'a akciğer iltihabı teşhisi konmasının ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bugün yapılması planlanan Japonya ziyaretini erteledi.

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Suudi Arabistan Kralı Selman'a akciğer iltihabı teşhisi kondu: Veliaht Prens Japonya ziyaretini erteledi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud'un akciğerinde iltihap tespit edilmesinin ardından tedavisi sürüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise bugün gerçekleştirmeyi planladığı Japonya ziyaretini erteledi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi yaptığı açıklamada, Veliaht Prens Selman'ın ziyaretini Kral'ın sağlık sorunu nedeniyle ertelediğini aktardı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Japonya temasları çerçevesinde, Japonya İmparatoru Naruhito ile Başbakan Fumio Kishida ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

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Suudi Arabistan'ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, dün "yüksek ateş ve eklem ağrısı" şikayetleri sonrası Cidde kentindeki Al Salam Sarayı'nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alınmış, yapılan testlerde akciğerinde iltihap olduğunun tespit edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

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