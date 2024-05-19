Suudi Arabistan Kralı Selman, yüksek ateş nedeniyle tedavi altında

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri nedeniyle tedavi altına alındı. Cidde'deki Al Salam Sarayında bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alınan Selman’a bir takım testler yapılacağı belirtildi.

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Suudi Arabistan Kralı Selman, yüksek ateş nedeniyle tedavi altında

Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri doktorları alarma geçirdi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı ve burada bir takım testlerden geçeceği bildirildi.

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Kral, en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.

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