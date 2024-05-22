Sürpriz seçim kararı: İngiltere 4 Temmuz'da sandık başına gidiyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede 4 Temmuz'da erken genel seçim yapılacağını açıkladı.

Sürpriz seçim kararı: İngiltere 4 Temmuz'da sandık başına gidiyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Buckingham Sarayı'na giderek Kral 3. Charles'tan Parlamentoyu feshetmesini istedi ve ülkede 4 Temmuz'da erken genel seçim yapılacağını açıkladı.

Sunak'ın partisi Muhafazakar Parti, son seçimlerde Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etmişti. Ancak Başbakan Sunak, ülkedeki siyasi ve ekonomik belirsizliklerin sürdüğünü belirterek seçim kararı aldıklarını ifade etti.

İngiltere'de seçimler genellikle beş yılda bir yapılırken, son seçimler Aralık 2019'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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