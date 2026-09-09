Suriye'nin İdlib Kentinde Şiddetli Patlama! Çok Sayıda Yaralı Var
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama sonrası çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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