Suriye'nin İdlib Kentinde Şiddetli Patlama! Çok Sayıda Yaralı Var

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA