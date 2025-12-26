Suriye'nin Humus Bölgesinde Camide Patlama: Can Kayıpları Var
Suriye'nin Humus bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında patlama meydana geldi. Terör saldırısı ihtimali üzerinde durulurken ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA
