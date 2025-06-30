Suriye’nin Beklediği Haber Geldi! Trump O Kararnameye İmzayı Atıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi imzalayacak. Ancak Beşar Esad rejimi, insan hakları ihlalcileri ve terör örgütlerine yönelik yaptırımlar devam edecek.

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Suriye’nin Beklediği Haber Geldi! Trump O Kararnameye İmzayı Atıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Trump görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğini ifade etmişti.

'KARARNAMEYİ İMZALAYACAK'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu. Trump'ın bugün öğleden sonra Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır" dedi.

Kararnameye ilişkin konuşan Leavitt, "Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı (Beşşar) Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Orta Doğu gezisi sırasında Suriye'nin yeni lideriyle görüştüğünü ve yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdiğini hatırlatan Leavitt, Başkan'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

Trump'tan Şara ile Görüşme Öncesi Flaş 'Yaptırım' KararıTrump'tan Şara ile Görüşme Öncesi Flaş 'Yaptırım' KararıDünya

Kaynak: AA

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