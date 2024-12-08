Suriyeliler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlama Yapıyor: 'Türkler Çok İyiydi, Hepinizi Özleyeceğiz'

Suriye’de Esad rejimi karşıtı cihatçılar 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Türkiye'de bulunan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

İSTANBUL'DA KONVOY

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi.

Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti.

SINIR KAPISINDA KUTLAMALAR

Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluşan Suriyeliler sevinç gösterilerinde bulundular. Suriyelilerin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.

Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür ederek “Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye’den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi.

Kaynak: DHA