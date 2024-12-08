Suriyeliler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlama Yapıyor: 'Türkler Çok İyiydi, Hepinizi Özleyeceğiz'

Suriye’de cihatçı grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin çökmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler kutlamalara başladı. Suriyeliler, İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayraklarıyla sokaklara döküldüler. Suriye'ye dönmek için gümrük kapısına gelen bir Suriyeli "Suriyeli gençlere sesleniyorum; artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.

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Suriye’de Esad rejimi karşıtı cihatçılar 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Türkiye'de bulunan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı. İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

Suriyeliler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlama Yapıyor: 'Türkler Çok İyiydi, Hepinizi Özleyeceğiz' - Resim : 1

İSTANBUL'DA KONVOY

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi.

Suriyeliler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlama Yapıyor: 'Türkler Çok İyiydi, Hepinizi Özleyeceğiz' - Resim : 2

Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti.

SINIR KAPISINDA KUTLAMALAR

Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluşan Suriyeliler sevinç gösterilerinde bulundular. Suriyelilerin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.

Suriyeliler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlama Yapıyor: 'Türkler Çok İyiydi, Hepinizi Özleyeceğiz' - Resim : 3

Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür ederek “Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.

Suriyeliler Türkiye'nin Dört Bir Yanında Kutlama Yapıyor: 'Türkler Çok İyiydi, Hepinizi Özleyeceğiz' - Resim : 4

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye’den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi.

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Kaynak: DHA

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