Suriye'den Kritik Kararname! Kürtçe Ulusal Dil Oldu

Suriye Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre El-Şara, 2026 yılına ilişkin 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yayımladı. Kararnamede, Suriyeli Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin 'çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası' olduğu vurgulandı.

KÜRTÇE'YE STATÜ

Kararnameye göre Kürtçe, Suriye’de ulusal dil olarak tanındı. Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelerde, devlet ve özel okullarda Kürtçenin seçmeli ders ya da eğitsel ve kültürel faaliyetler kapsamında öğretilmesine izin verilecek.

NÜFUS HAKKI

Kararnamenin 4’üncü maddesiyle, Haseke’de 1962 genel nüfus sayımına dayanan ve Kürtleri vatandaşlık haklarından mahrum bırakan tüm istisnai yasa ve uygulamalar yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, Suriye’de yaşayan ve kaydı kapalı olanlar dahil tüm Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verilecek, hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanacak.

NEVRUZ BAYRAMI

Kararnameyle 21 Mart Nevruz Bayramı, 'baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram' olarak tanımlandı. Nevruz, Suriye genelinde ücretli resmi tatil ilan edildi.

Kararnamede ayrıca devletin medya ve eğitim kurumlarına kapsayıcı bir ulusal söylem benimseme yükümlülüğü getirildi. Etnik ya da dilsel temelde ayrımcılık ve dışlama yasaklanırken, ulusal ayrışmayı körükleyenlerin mevcut yasalar kapsamında cezalandırılacağı belirtildi.

