Suriye'den Kritik Açıklama: 'Her Şey Bitti'

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İsrail'in geçtiğimiz günlerde Suriye'nin başkenti Şam'a saldırıları sonrası ülke hareketlenirken, bunun arkasından da bölgedeki Dürzi ve Bedevi aşiretleri arasında çatışmalar yaşandı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar sonrası Suriye hükümeti, geçtiğimiz gün karşılıklı saldırıları durdurmak için Süveyda bölgesine yeni bir güç konuşlandırdığını açıkladı.

'ATEŞKES' DENDİ ÇATIŞMA DEVAM ETTİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da İsrail ile Suriye arasında Türkiye, Ürdün ve bölge ülkelerinin desteklediği bir ateşkes anlaşmasına varıldığını iletti. Sonrasında Suriye Cumhurbaşkanlığı da "kapsamlı bir ateşkes" ilan ettiklerini açıkladı. Ancak bu açıklama sonrasında da çatışmaların devam ettiği iddia edildi.

ABD: SURİYE BUNU DURDURSUN

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'nin güneyinde yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Masum insanlara yönelik katliamlara son verilmesi gerektiğini belirten Marco Rubio, "Suriye yönetimi kendi saflarındakiler de dahil olmak üzere zulümden suçlu olan herkesi sorumlu tutmalı ve adalete teslim etmeli" dedi.

Şam'daki yetkililerin IŞİD ve İran'ın kontrolünden arındırılmış ve barışçıl bir Suriye'ye ulaşmak için IŞİD'in ve diğer şiddet yanlısı cihatçıların bölgeye girip katliam yapmasını engellemesi gerektiğini söyleyen Rubio, mevcut güvenlik güçlerinin de derhal artırılması gerektiğini belirtti.

SURİYE: ÇATIŞMALAR BİTTİ

Tüm dünyanın gözü bölgedeyken, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde devam eden çatışmaların sona erdiğini açıklayarak, durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini ifade ederek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını bildirdi. Baba, şehrin aşiret savaşçılarından tamamen temizlendiğini aktardı.

Kaynak: AA-DHA