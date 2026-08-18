Suriye'de Termik Santralde Dehşet

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Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki liman kenti Tartus'a bağlı Banyas ilçesi, sabah saatlerinde feci bir patlamayla sarsıldı.

Bölgenin en önemli enerji üretim tesislerinden biri olan Banyas Termik Santrali'nde yaşanan patlamada 3 işçi hayatını kaybetti. Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA