Suriye'de Sıcak Saatler: YPG Tahliyeyi Reddetti, Güvenlik Güçlerine Ateş Açtı

Suriye ordusunun Halep kent merkezinde terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı nokta operasyonlarda Eşrefiyye-Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerine büyük ölçüde hakim olmasından sonra, Savunma Bakanlığı'nın örgüte kenti terk etmesi için verdiği süre Türkiye saatiyle 09.00'da doldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Ateşkesin ardından tahliye uzlaşısını kabul eden YPG'den bazı unsurlar, Cendul kavşağı mevkiinde güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

'ÇEKİLMEYİ REDDEDİYORLAR'

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, örgütün bazı unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddederek saldırılara devam etmekte ısrar ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk etmeyi kabul etmesi istenmişti.

Sabah saatlerinde bölgede sükunet hakim olmuş, örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

Suriye ordusunun operasyonlarında Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alınmış, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı.

OPERASYON HAKKINDA

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA