Suriye'de Sıcak Gelişme: Cihatçı Gruplar Hama'yı Kuşattı

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı cihatçı gruplar saldırılarını sürdürüyor. Cihatçı terör örgütü HTŞ, kilit öneme sahip Hama kentini üç taraftan kuşattı.

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Suriye'de Sıcak Gelişme: Cihatçı Gruplar Hama'yı Kuşattı

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı gruplar, 27 Kasım’dan bu yana Suriye’de ilerleyişi sürüyor. Esad rejimine yönelik operasyonlarına devam eden muhalif gruplar, kilit öneme sahip Hama kentini üç taraftan kuşattı.

3-4 KİLOMETRE MESAFE KALDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama’dan sadece güneydeki Humus'a doğru tek çıkışın kaldığını belirterek, muhalif grupların Esad rejimi güçleriyle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Hama’nın 3 ila 4 kilometre uzağında olduğunu ifade etti.

Arap basınında yer alan haberlerde, muhalif grupların Hama’da bulunan Tal al-Nasiriyah, Rahbat al-Taslih, Maarshahur, Taybat Al-Imam, Halfaya ve Khattab'ın da bulunduğu birçok stratejik kasaba ve köyün kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı. Haberlerde, rejim güçlerinin Hama'daki birçok noktada geri çekildiği belirtildi.
Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Suriye Beşar Esad
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