Suriye'de Seçim Tarihi Belli Oldu: Ahmed Şara Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'ın başkenti Doha'da "Adalet Eylemde: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu'nda konuştu. İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye’ye "binin üzerinde hava saldırısı ve yüzlerce kara ihlali" gerçekleştirdiğini belirten Şara, son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin’de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bir saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Suriye’nin uluslararası aktörlerle birlikte, İsrail’in 8 Aralık 2024 sonrası işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için çalıştığını kaydeden Şara, bu talebin diğer ülkeler tarafından geniş destek gördüğünü söyledi.

'1974 ANLAŞMASI 50 YIL DAYANDI'

Ayrıca Şara, İsrail’le yürütülen müzakerelerde ABD’nin de yer aldığını aktardı. 1974 anlaşmasının 50 yıl dayandığını belirten Şara, "İsrail, silahtan arındırılmış bir bölge istiyor. Peki, bu bölgeyi kim koruyacak? İsrail, sürekli kendisine yönelik saldırıların düzenlenmesinden endişe duyduğunu ifade ediyor. Ordu ve asayiş güçleri yoksa bu bölgeyi kim koruyacak? Şu anda müzakereler devam ediyor. Ülkeler, İsrail’in 8 Aralık 2024 öncesindeki bölgelere çekilmesini destekliyor. Silahtan arındırılmış bölgeye ilişkin benzer anlaşmalar ya başarılı olur ya da olmaz; bu da bizi tehlikeli bir sürece sürükleyebilir" diye konuştu.

Geçiş süreçlerinde hiçbir hükümetin bütün halk bileşenleriyle tam bir mutabakat sağlayamadığını söyleyen Şara, son bir yılda kesinlikle kabul etmeyecekleri sorunların yaşandığını ve faillerin yargı önünde hesap verdiğini ifade etti.

5 YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİ SONRASI SEÇİM

Şara, ülkede iyileştirilen elektrik hizmetine değinerek "İlk geldiğimizde günde sadece 1,5 saat elektrik veriliyordu. Şu anda bu süre 12–14 saate kadar çıktı. Yıl sonuna doğru kendi kendimize yeterlilik seviyesine ulaşacağız" dedi.

Şara, bu çerçevede başlatılan beş yıllık geçiş döneminin ardından, dört yıl sonra ülkenin seçimlere gideceğini duyurdu.

Suriye'nin geleceğini "kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle" inşa ettiklerini vurgulayan Şara, hükümette temsilin liyakat esasına göre sağlandığını söyledi. Ülkenin devrik rejimin ardından yeni bir yönetime geçtiğini belirten Şara, geçiş dönemine ilişkin yol haritasının işlerlik kazandığını ifade etti.

Halk Meclisi seçimlerinin geçiş sürecine uygun biçimde gerçekleştirildiğini hatırlatan Şara, "Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz" dedi.

Kaynak: AA