Suriye'de Kaybolan ABD'li Gazeteci İçin FBI'dan Çağrı: 1 Milyon Dolar Ödül Verilecek
FBI, 2012 yılında Suriye'de kaybolan ABD’li gazeteci Austin Tice’ın yaşlandırılmış halini gösteren yeni bir fotoğraf paylaşarak halktan yardım istedi. 43 yaşında olduğu belirtilen Tice’ın bulunmasına yardımcı olacak kişiye 1 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.
FBI, 2012 yılından bu yana kayıp olan ABD’li gazeteci Austin Tice’ın yaşlandırılmış halinin fotoğrafını paylaşarak yardım çağrısında bulundu. Açıklamada güncel yaşının 43 olduğu belirtilerek, “Austin'i ailesinin yanına getirme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Austin'in sağ salim geri dönmesini sağlayacak bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül verilecek” denildi.
ŞAM YAKINLARINDA KAYBOLDU
Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kayboldu. 2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle görüşmeler yaptı fakat şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgiye erişilemedi.
Kaynak: DHA