Suriye'de İran Destekli Gruplar ve ABD Güçleri Çatıştı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, yerel saatle 22.00'de ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlamalar duyulurken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

Üste konuşlu ABD güçleri de İran destekli grupların varlık gösterdiği Havicet Sakır köyüne top atışı gerçekleştirdi.

- Aidiyeti bilinmeyen SİHA, bir aracı vurdu

Kaynaklar, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracının (SİHA) Fırat Nehri'nin batısındaki Mihkan beldesinde İran destekli gruplara ait bir aracı hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor ili toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde bulunuyor.

Deyrizor il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA